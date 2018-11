„Zimna wojna” jako jedyna polska produkcja powalczy o Złote Globy

Złote Globy to nagroda filmowa przyznawana przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. HSPZ opublikowało listę 80 produkcji, które powalczą o nominację do tej prestiżowej nagrody w kategorii najlepszy film zagraniczny. Co ciekawe, „Zimna wojna” jest jedyną polską produkcją, która stanie do rywalizacji o to wyróżnienie. W tym przypadku, inaczej niż przy Oskarach, każdy kraj może mieć więcej niż jednego kandydata. Najwięcej filmów na liście, bo aż 6 pochodzi z Indii i Rosji, 4 z Norwegii i 3 z Włoch.

Nominacje do Złotych Globów zostaną podane 6 grudnia 2018 roku. Ceremonia ich wręczenia odbędzie się za dwa miesiące – 6 stycznia 2019 roku.

„Zimna wojna"

„Zimna wojna” przedstawia historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem, ale nie umieją też ze sobą żyć. Tło wydarzeń stanowi zimna wojna lat 50., a akcja filmu rozgrywa się w Polsce, Jugosławii, Paryżu i Berlinie. Pawlikowski w najnowszym dziele zobrazował miłość swoich rodziców.

– Miłość moich rodziców narodziła się wśród gruzów powojennej Polski, w stalinizmie. Potem był ślub, dziecko. Ale rodzice rozeszli się. Oboje wyjechali z kraju. Osobno. Ojciec do Niemiec, matka do Anglii. Na Zachodzie jednak ich uczucie i przywiązanie odżyły. Pobrali się po raz drugi. I znowu były dramaty, i znowu do siebie wrócili. Na emigracji historia, język, wspólna przeszłość bardzo ludzi łączą – opowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

W filmie zagrała plejada polskich gwiazd. W role zakochanych wcielili się Tomasz Kot oraz Joanna Kulig. Oprócz nich w „Zimnej wojnie” wystąpili m.in. Borys Szyc, Agata Kulesza, Adam Woronowicz i Adam Ferency.