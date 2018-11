Film o Arecie Franklin będzie miał premierę po… 46 latach

Film „Amazing Grace” został nakręcony przez reżysera Sydneya Pollacka w 1972 roku. To zapis dwóch nocy nagrań w Los Angeles, kiedy to Franklin stworzyła album „Amazing Grace”, który zdobył popularność na całym świecie. Przez następne kilkadziesiąt lat z powodu problemów technicznych film nie był edytowany. Ukończono go dopiero w 2011 roku, ale wtedy piosenkarka i jej prawnicy blokowali wydanie filmu. Pozwali producenta Alana Elliota za wykorzystanie wizerunku artystki bez zgody. Po śmierci artystki doszło do porozumienia między stronami. W sierpniu 2018 roku Aretha Franklin, znana z takich przebojów jak „Respect” czy „Think”, zmarła. Zmagała się z rakiem trzustki. Miała 76 lat.

– Fani Arethy będą zachwyceni każdym fragmentem filmu, ponieważ geniusz artystki, jej oddanie Bogu i jej duch są widoczne w każdym ujęciu – powiedział Elliot w oświadczeniu.

Film będzie miał premierę 12 listopada 2018 roku na festiwalu dokumentalnym w Nowym Jorku. Do szerszej dystrybucji trafi prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku. Niektórzy spekulują, że film zostanie pokazany większej publiczności 15 stycznia. Ten dzień to rocznica urodzin lidera ruchu praw obywatelskich Martina L. Kinga. – „Amazing Grace" ukazuje serce i duszę Arethy Franklin – powiedziała Sabrina Owens, krewna wokalistki zarządzająca jej majątkiem. – Jej fani muszą zobaczyć film, który jest taki prawdziwy i radosny – dodała.