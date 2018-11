Priyanka Chopra pokazała zdjęcia ze swojego wieczoru panieńskiego. Z kim świętowała aktorka?

W sierpniu 2018 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych aktorka, modelka i Miss World z 2000 roku Priyanka Chopra poinformowała, że zamierza wyjść za mąż za amerykańskiego aktora i piosenkarza Nicka Jonasa. „Zajęta... Całym sercem i duszą” – napisała 36-letnia Chopra na Instagramie, publikując zdjęcie z Nickiem Jonasem.

Na fotografii widać także na jej palcu pierścionek zaręczynowy. Amerykańskie media donoszą, że jest to pierścionek firmy Tiffany and Co. i jest wart około 200 tysięcy dolarów. To samo zdjęcie zamieścił na swoim Instagramie 25-letni Nick Jonas – były członek grupy The Jonas Brothers. „Przyszła pani Jonas” – podpisał zdjęcie. Para wzięła też wówczas udział w ceremonii thaka. W jej trakcie zakochani składają przysięgę, że zaprzestają poszukiwań kandydatów na męża czy żonę.