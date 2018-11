Zagra u Quentina Tarantino. Rafał Zawierucha opowiada o pierwszym spotkaniu z reżyserem

– Zadzwonili do mojego agenta, powiedzieli, że potrzebują aktora do produkcji amerykańskiej, hollywoodzkiej. Nic więcej nie mogli powiedzieć. Dopiero kiedy wysłali mi dokumentny, które miałem podpisać, powiedzieli mi, że jest to film Quentina Tarantino – mówił aktor. Przyznał, że kiedy zadzwonił do niego jego agent i oznajmił mu, że zagra w filmie u Tarantino, „rozwinęły się w nim niesamowite emocje” . – Nawet teraz, jak o tym mówię, mam ciarki. To było coś na zasadzie śmiechu, płaczu, szczęścia, strachu... Rozwinęły się niesamowite emocje – dodał.

W rozmowie z „Dzień dobry TVN” aktor opowiedział też o pierwszym spotkaniu z Quentinem Tarantino. – Za plecami nagle ktoś mnie puka palcem i mówi: „Cześć, witam w rodzinie Quentina Tarantino. To ja, Quentin „. (...) Przytuliłem się do niego i powiedziałem:” Cieszę się, że tu jestem „ – opowiadał Rafał Zawierucha.

Kontrowersyjny film Tarantino

Reżyser Quentin Tarantino pracuje nad filmem o bandzie Mansona. Dzieło oparte na faktach ma uwzględniać morderstwo aktorki Sharon Tate. Historia grupy, która pod koniec lat 60-tych dopuściła się kilkunastu morderstw w okolicach Los Angeles, byłaby pierwszym filmem Tarantino opartym na prawdziwych wydarzeniach. Już pierwsze pogłoski na ten temat elektryzowały całe Hollywood.

Sam pomysł nakręcenia filmu o brutalnym mordercy wzbudził w Stanach spore kontrowersje. Charles Manson razem z grupą fanatyków 9 sierpnia 1969 roku włamał się do rezydencji Romana Polańskiego i w brutalny sposób zamordował 5 osób, w tym jego żonę, aktorkę Sharon Tate. Kobieta była wtedy w ósmym miesiącu ciąży.