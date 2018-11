„Breaking Bad” doczeka się filmowej wersji? Wkrótce ruszają zdjęcia

Głównym scenarzystą oraz producentem wykonawczym „Breaking Bad” jest Vince Gilligan. Sukces, jaki osiągnął serial, skłonił twórców do stworzenia spin-offu, czyli produkcji przedstawiającej wydarzenia mające miejsce przed główną akcją „Breaking Bad”. Format „Zadzwoń do Saula” doczekał się już czterech sezonów, a jego sukces zachęca do dalszych prac nad historią Waltera White'a. Jak donosi „The Hollywood Reporter”, Gilligan stworzy dwugodzinny film.

Prequel czy tylko nawiązanie?

Chociaż szczegóły odnośnie nowej produkcji wciąż nie jest znane, to media i tak spekulują na jej temat. Film o roboczym tytule „Greenbrier” ma opowiadać o ucieczce porwanego mężczyzny, a już w listopadzie w Nowym Meksyku ruszą zdjęcia. Do pracy nad formatem zaproszono Marka Johnsona i Melissę Bernstein, którzy są powiązani także z „Breaking Bad”. Nie jest jednak jasne, czy będzie to prequel serialu, czy tylko dzieło do niego luźno nawiązujące. Nie podano także, jacy aktorzy dołączą do obsady.

„Breaking Bad” miał swoją premierę w 2008 roku. Serial, którego akcja rozgrywa się w stanie Nowy Meksyk, opowiada historię Waltera White'a. Mężczyzna uczący chemii dowiaduje się, że ma nieuleczalnego raka. Postanawia zabezpieczyć finansowo rodzinę, zdobywając pieniądze dzięki produkcji metaamfetaminy. Produkcja doczekała się 10 nagród Emmy oraz nominacji do Złotego Globu dla aktora, Bryana Cranstona.

