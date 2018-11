Eryk Lubos i Mamed Khalidov zmierzą się w ringu. Jest już zwiastun filmu

„Underdog” jest historią inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. Film w reżyserii Macieja Kawulskiego ukazuje losy Borysa „Kosy” Kosicińskiego, w którego wcieli się Eryk Lubos. Odnoszący sukcesy zawodnik MMA będzie musiał zmierzyć się ze swoim największym rywalem, Deni Takaevem. W tej roli zobaczymy Mameda Khalidova, który jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych zawodników mieszanych sztuk walki w Polsce.

Kiedy premiera „Underdog”?

Jak czytamy na stronie dystrybutora Next Film, „Underdog” w produkcji agencji Ekipa to „opowieść o słabościach i sile człowieka, zwątpieniu, które pokonuje rodząca się miłość, o walce z przeciwnościami losu i podniesieniu po upadku, poświęceniu, rodzinie i przyjaźni” . Oprócz Lubosa i Khalidova, na ekranie zobaczymy także m.in. Aleksandrę Popławską, Janusza Chabiora, Tomasza Włosoka, Jarosława Boberka i Emmę Giegżno. Oprócz Next Film za koprodukcję odpowiadają Federacja KSW oraz Telewizja Polsat. Premiera filmu prawdopodobnie nastąpi 11 stycznia 2019 roku.

