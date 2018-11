To on mógł zagrać Jacka Dowsona w filmie „Titanic”? Aktor zdradza szczegóły

Podczas występu w The Hollywood Reporter's Awards Chatter 49-letni Matthew McConaughey oznajmił, że był bliski zagrania głównej roli męskiej w filmie „Titanic”. – Chciałem tego – oświadczył. – Uczestniczyłem w przesłuchaniach z Kate Winslet. Miałem naprawdę dobre przesłuchanie. Wyszedłem stamtąd całkiem pewien, że zdobędę tę rolę. Tak się nie stało. Nigdy mi jej nie zaproponowano – poinformował aktor. Jednak wydawać się może, że McConaughey nie przejął się zbytnio tą straconą szansą, ponieważ kontynuował swoją karierę występując w wielu dobrze płatnych komediach romantycznych.

Leonardo DiCaprio i Kate Winslet to para, która zapisała się w historii kina. Fanów „Titanica” reżyserowanego przez Jamesa Camerona może zastanawiać to, jak wyglądałby efekt końcowy filmu, gdyby to ktoś inny niż Leonardo DiCaprio wcielił się w rolę Jacka Dawsona. Co prawda, nie miałoby to wpływu na losy bohaterów, ale być może na odbiór tej postaci.