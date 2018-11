Popularny serial „4400” powróci w nowej wersji

Za reboot odpowiadają Craig Sweeny, a także Taylor Elmore. Nowa odsłona, podobnie jak w przypadku oryginału, będzie przedstawiać losy 4400 młodych ludzi z całego świata, którzy w tajemniczy sposób zniknęli. Pewnego dnia, w 2019 roku, po kilkudziesięciu latach, pojawią się ponownie na Ziemi. W ich wyglądzie nic się jednak nie zmieniło. Mimo tego, że upłyną lata, na ich twarzach nie pojawią się żadne oznaki starzenia. Co ciekawe, bohaterowie nie pamiętają tego, co się z nimi działo podczas zaginięcia. Będą zmuszeni podjąć próbę integracji ze społeczeństwem, a także odnaleźć się w rzeczywistości, do której powrócili. Jednocześnie staną przed zadaniem rozwikłania zagadki, dlaczego zniknęli.

„4400"

Pierwotna odsłona serialu miała cztery sezony. Był emitowany w latach 2004-2007. Został stworzony przez Rene Echevarria i Scotta Petersa. Interesująca może być reakcja fanów „4400" na reboot. Czy przypadnie im do gustu? Czas pokaże. Wciąż nie wiadomo jeszcze jednak, kiedy będziemy mogli zobaczyć nową odsłonę serialu.

