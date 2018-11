Cierpi na bielactwo, została aniołkiem Victoria's Secret. Niezwykła kariera Winnie Harlow

Ostatni pokaz Victoria's Secret Fashion Show 2018 odbył się w czwartek 8 listopada w Nowym Jorku. Słynne aniołki jak co roku prezentowały skąpą bieliznę i oryginalne stroje. Na wybiegu podziwiać można było m.in. Bellę i Gigi Hadid, Kendall Jenner, Sarę Sampaio, Barbarę Palvin, Elsę Hosk, czy Winnie Harlow. Po raz ostatni w show udział wzięła, która podczas swojego przejścia nie kryła emocji.

To był jej ostatni pokaz Victoria's Secret. Adriana Lima popłakała się na wybiegu

Kariera modelki z bielactwem

Winnie Harlow, która cierpi na bielactwo nabyte, w 2014 roku wystąpiła w America’s Next Top Model. Od tego pozowała dla marek takich jak Desigual, Diesel i Swarovski. Jej twarz zobaczyć można było na okładkach magazynów takich jak „Elle” , „Ebony” , czy „Harper’s Bazaar” . – W świecie mody dokonuje się wielka zmiana jeśli chodzi o standardy piękna i czuję, że jestem częścią tej zmiany – mówiła w jednym z wywiadów.