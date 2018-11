Widzowie wybrali najlepszy film ostatnich 30 lat. Jakie produkcje znalazły się na dalszych miejscach?

Jak podaje „Mirror”, Showcase Cinemas ma swoje kina na terenie całej Wielkiej Brytanii. W tym roku sieć obchodzi swoje 30. urodziny i z tej okazji postanowiła przepytać widzów o ich preferencje filmowe. Chociaż kinomaniaków pytano także o najlepszych aktorów, to największe emocje wzbudził sondaż dotyczący produkcji. Pierwsze miejsce w tej kategorii przypadło filmowi „Skazani na Shawshank”.

Adaptacja powieści Stephena Kinga to historia bankiera, który został niesłusznie skazany na dożywocie. W rolach głównych zobaczyliśmy m.in. Tima Robbinsa i Morgana Freemana, a produkcja doczekała się aż siedmiu nominacji do Oscara oraz dwóch do Złotych Globów. Film wprawdzie ostatecznie nie otrzymał żadnej z prestiżowych statuetek, ale wciąż jest doceniany przez widzów.

Pełne zestawienie rankingu:

1. „Skazani na Shawshank”

2. „Titanic”

3. „Forrest Gump”

4. „Jurassic Park”

5. „Lista Schindlera”

6. „Król lew”

7. „Szklana pułapka”

8. „Pulp Fiction”

9. „Dzień niepodległości”

10. „Gladiator”