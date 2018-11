Błąd w nowej części „Fantastycznych zwierząt”? Jude Law przyznał, że to jego wina

Polscy fani twórczości J.K. Rowling będą mogli obejrzeć „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” już od 16 listopada. Oczekiwanie przed premierą narasta, a w mediach pojawiają się wywiady z członkami obsady. Jak podaje „The Independent”, Jude Law wcielający się w postać Albusa Dumbledore, pojawił się w jednym z telewizyjnych show. Aktor podczas wywiadu przyznał się do nietypowego błędu.

Różnica w wymowie

Okazuje się, że Law w pierwszej odsłonie spin-offu cyklu o Harrym Potterze, czyli w „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, nazywa postać graną przez Johnny'ego Deppa „Grindelwaldem”. Z kolei w filmie, który premierę będzie miał w najbliższy piątek, mówi o „Grindelvaldzie”, co robi różnicę zważając na angielską wymowę tych nazwisk – Po prostu zapomniałem się i ciągle nazywałem go „Grindelvald” – przyznał aktor. – Eddie Redmayne (odtwórca roli Newta Scamandera – przyp.red.) zwrócił mi na to uwagę, ale było już za późno – dodał.

Film „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” wejdzie na ekrany kin 16 listopada. Scenariusz do ekranizacji swojej własnej powieści napisała J.K. Rowling, która jest autorką książek o przygodach Harry'ego Pottera. Dwa dzieła pisarki mają ze sobą ścisły związek, ponieważ akcja „Fantastycznych zwierząt” rozgrywa się na siedemdziesiąt lat przed wydarzeniami opisanymi w cyklu powieści o nastoletnim czarodzieju. Znajdujemy tam postaci, które są znane szerokiemu gronu czytelników.

W filmie zostaną ukazane wątki Gellerta Grindelwalda, Albusa Dumbledora oraz Nagini. To właśnie ukochany wąż Lorda Voldemorta wzbudza największe emocje wśród widzów oczekujących na premierę „Fantastycznych zwierząt”. Przypomnijmy, w listopadzie 2016 roku na ekrany kin weszła pierwsza odsłona przygód Skamandera, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. W rolę głównego bohatera wcielił się Eddie Redmayne. Za reżyserię odpowiadał David Yates, który pracował także przy najnowszej części filmu.

