„Zimna wojna” nominowana do „europejskich Oscarów” w pięciu kategoriach

Nominację dla „Zimnej wojny” potwierdziła Europejska Akademia Filmowa. Dzieło Pawła Pawlikowskiego zostało nominowane w kategoriach: film, scenarzysta, reżyser, aktorka, aktor.

Do Europejskiej Nagrody Filmowej za 2018 rok wytypowano również następujące filmy fabularne: „Border” (Szwecja, reż. Ali Abbasi), „Dogman” (Francja, reż. Matteo Garrone), „Girl” (Belgia, Holandia, reż. Lukas Dhont) i „Happy as Lazarro” (Francja, Niemcy, Szwajcaria).

„Zimna wojna”

„Zimna wojna” przedstawia historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem, ale nie umieją też ze sobą żyć. Tło wydarzeń stanowi zimna wojna lat 50., a akcja filmu rozgrywa się w Polsce, Jugosławii, Paryżu i Berlinie. Pawlikowski w najnowszym dziele zobrazował miłość swoich rodziców.

– Miłość moich rodziców narodziła się wśród gruzów powojennej Polski, w stalinizmie. Potem był ślub, dziecko. Ale rodzice rozeszli się. Oboje wyjechali z kraju. Osobno. Ojciec do Niemiec, matka do Anglii. Na Zachodzie jednak ich uczucie i przywiązanie odżyły. Pobrali się po raz drugi. I znowu były dramaty, i znowu do siebie wrócili. Na emigracji historia, język, wspólna przeszłość bardzo ludzi łączą – opowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

