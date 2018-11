Gwiazdy żegnają Stana Lee. „Straciliśmy kreatywnego geniusza”

Stan Lee zmarł wczoraj w wieku 95 lat. To on stworzył Spider-Mana, X-Menów, komiksowego Thora, Iron Mana, Czarną Panterę i Fantastyczną Czwórkę. Po podaniu do informacji publicznej wiadomości o śmierci Stana Lee, gwiazdy filmowe zaczęły publikować za pośrednictwem mediów społecznościowych wspomnienia związane z tą postacią. „Straciliśmy kreatywnego geniusza" – napisał o Lee Jackman. „Jestem dumny z tego, że mogę być małą częścią jego spuścizny… i przyczyniłem się do ożywienia jednej ze stworzonych przez niego postaci” - czytamy dalej. „Dziękuję za wszystko, Stan” – napisał z kolei na Instagramie Reynolds.

Chris Pratt

"Dziękuję za wszystko! Co za życie, tak dobrze przeżyte. Uważam się za wyjątkowego szczęściarza, że cię poznałem i grałem w świecie, który stworzyłeś" - napisał Chris Pratt.



Kaley Cuoco

Amerykańska aktorka Kaleu Cuoco zapewniała, że "było jej bardzo przykro, gdy dowiedziała się, że Stan Lee odszedł". "Uwielbiałam jego wizyty, uściski i fantastyczne historie" - dodała.



Sebastian Stan

Sebastian Stan napisał: "Dziękuję legendo. Będzie nam ciebie brakowało. Nie byłoby mnie tutaj bez ciebie".



Tom Hardy

Tom Hardy złożył zmarłemu prosty, ale bardzo dosadny hołd. "Z największym szacunkiem" - napisał.



Zoe Saldana

Zoe Saldana na Instagramie również odniosła się do śmierci Stana Lee. "Byłeś inspiracją i superbohaterem dla nas wszystkich" - napisała.



Jennifer Garner

Jennifer Garner dziękowała Stanowi Lee za to, że tworzył historie, w których to kobiety były bohaterami. "Dziękuję ci, że mogłam być jedną z nich" - napisała.



Robert Downey Jr

Robert Downey Jr zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym jest wraz ze Stanem Lee. "Zawdzięczam to wszystko tobie" - napisał. Na zdjęciu doklejono czerwone serce.



Ryan Reynolds

Ryan Reynolds opublikował zdjęcie Stana Lee i opatrzył je podpisem "Dziękuję za wszystko".



Hugh Jackman

Hugh Jackman, który grał Wolverine w filmach X-Men, złożył hołd Stanowi Lee w poniedziałek za pośrednictwem Instagrama.

Stan Lee

– Nie będę się własnym nazwiskiem podpisywał pod tymi głupimi komiksami – oświadczył Stan Lee, a właściwie Stanley Lieber, gdy dostał pracę w wydawnictwie Marvel. Miał wtedy szesnaście lat i chciał zostać pisarzem. Komiksy miały być tylko chwilową chałturą. Zasłynął jako twórca takich kultowych tytułów, jak „Spider-Man", „Iron Man”, „Hulk”, „Daredevil” czy „X-Men”. Stał się ikoną, a w filmie Kevina Smitha „Szczury z supermarketu”, którego bohaterowie są fanami komiksu, zagrał samego siebie.