Jakie jest prawdziwe imię Emmy Stone? Aktorka zaskoczyła fanów

Jak podaje „Time”, Emma Stone pojawiła się ostatnio w programie „The Tonight Show Starring”. Tam została zapytana o to, którą członkinią zespołu Spice Girls chciałaby być. Aktorka ujawniła, że wybór jest prosty, ponieważ jest wielką fanką Emmy Lee Bunton.

Amerykanka wzorowała się na piosenkarce do tego stopnia, że zmieniła imię. Rodzice nazwali ją bowiem Emily, a przybranie podobnie brzmiącego imienia miało być swego rodzaju hołdem dla uwielbianej artystki. – Dorastałam jako super blondynka, a moje prawdziwe imię to Emily, lecz chciałabym być nazywana Emmą. Teraz tak się nazywam, stąd całe zamieszanie – przyznała aktorka. Dodała, że zaraz po tej decyzji poprosiła nauczycieli o to, by zaczęli ją nazywać właśnie Emmą.

Kariera Emmy Stone

Przypomnijmy, przełom w karierze Stone nastąpił, gdy dostała angaż do filmu „Łatwa dziewczyna”. Rola Olive przyniosła Stone nominacje do Złotego Globu, Złotego Popcornu (MTV) i Teen Choice Awards. W 2012 roku do kin trafiła odnowiona seria filmów z człowiekiem pająkiem „Niesamowity Spider-Man”. Po krótkiej przerwie Stone wystąpiła ponownie u boku Ryana Goslinga w dramacie gangsterskim „Gangster Squad”.

W 2014 roku do kin trafiła kolejna część przygód „Spider-Mana”, a w niej ponownie pojawiła się Emma Stone. W tym samym roku zagrała też w komediodramacie „Birdman”. Stone wystąpiła również w dwóch filmach Woody Allena: „Magia w blasku księżyca” oraz „Nieracjonalny mężczyzna”. W 2017 roku Stone zdobyła Oscara za główną rolę kobiecą w filmie „La La Land”.

