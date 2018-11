Co wiemy o ostatnim sezonie „Gry o tron”? 8 faktów, które trzeba znać

Kiedy premiera „Gry o tron”? Kto dołączy do obsady? Jakie wątki pojawią się w serialu i ilu odcinków możemy się spodziewać? Odpowiedzi na te pytania nurtują fanów produkcji na całym świecie. Chociaż wokół finałowego sezonu wciąż pozostaje wiele niewiadomych, to kilka już faktów ujawniono.

Scena finałowa

Emilia Clarke grająca Daenerys przyznała, że ostatnia scena z jej udziałem "całkowicie ją "rozj***ła". Sophie Turner oceniła z kolei, że końcówka serialu jest satysfakcjonująca, a ósmy sezon "bardziej krwawy niż kiedykolwiek". Francesca Orsi z HBO oceniła, że obsada płakała po nakręceniu ostatniej sceny.



Pierwsza scena

Ósma seria zacznie się od sceny przedstawiającej przybycie Daenerys i Jona Snow do Winterfell. "Następuje ekscytujące i pełne napięcia mieszanie się postaci - niektóre z nich nigdy wcześniej się nie spotkały, wielu ma niechlubne historie. Wszyscy przygotowują się do nieuchronnej inwazji Armii Umarłych" - czytamy w opisie sceny przygotowanym przez "Entertainment Weekely".



Imponująca scena bitwy

Do mediów przedostała się informacja o tym, że twórcy serialu intensywnie pracowali nad sceną jednej z bitew. Zdjęcia odbył się w Irlandii Północnej i trwały aż 55 dni, co stanowi rekord serii. Nagranie żadnej z dotychczasowych bitew nie zajęło obsadzie aż tyle czasu.



Kto wróci?

Chociaż twórcy wciąż utrzymują szczegóły na temat fabuły w tajemnicy, to niektórzy z aktorów mają problem z utrzymaniem sekretów. Carice van Houten zdradziła na Instagramie, że ponownie zobaczymy w akcji Melisandre. Wilf Scolding ujawnił z kolei, że dołączył do obsady ostatniego sezonu. Walijski aktor wcielał się w postać prawdziwego ojca Jona Snow, Rhaegara Targaryena.



Nowe postaci, nowi aktorzy

W ósmym sezonie widzowie zobaczą nowe postaci, w tym enigmatycznie brzmiącą "Dziewczynę z Północy" oraz "Chłopca". Co więcej, do obsady dołączy Marc Rissmann, który wcieli się w rolę stojącego na czele Złotej Kompanii Harry'ego Stricklanda.



Co się wydarzy?

Odpowiedź na pytanie nurtujące każdego fana nie jest oczywista. Twórcy serialu skrupulatnie bronią dostępu do informacji o zbliżającym się sezonie. Pierwsze i jak dotąd jedyne oficjalne zdjęcie z planu zostało opublikowane na okładce "Entertainment Weekly" i przedstawia Jona Snow oraz Daenerys.



Ilość odcinków

W każdym z pierwszych sześciu sezonów "Gry o tron" wyemitowano po 10 odcinków. Ostatni sezon był jednak nieco "uboższy", a fani obejrzeli siedem epizodów. Ósmy sezon, którego premiera się zbliża, będzie miał ich sześć. Spekulowano, że każdy z nich będzie trwał od 80 do 90 minut, chociaż informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona przez twórców.



Data premiery

Chociaż HBO potwierdziło, że "Gra o tron" powróci w pierwszej połowie 2019 roku, to wciąż nie poznaliśmy oficjalnej daty. Fani przewidują, że stanie się to w kwietniu. Przemawia za tym wypowiedź Maisie Williams wcielającej się w rolę Aryi Stark. - Pierwszy odcinek pojawi się w kwietniu - zapowiedziała aktorka.