Film „Niepodległość” dostępny za darmo do 14 listopada. Gdzie można obejrzeć?

Film „Niepodległość” jest dostępny na stronie ninateka.pl. Ministerstwo Kultury przypomina, że jeszcze do 14 listopada do godz. 22 każdy może obejrzeć produkcję bez żadnych opłat.

O czym opowiada film „Niepodległość”?

„Niepodległość” to pełnometrażowy film dokumentalny utworzony z archiwalnych materiałów z lat 1914-1923. Uroczysta premiera filmu z udziałem wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego odbyła się w Teatrze Wielkim 12 listopada. Produkcja została zrealizowana dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości we współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Telewizją Polsat oraz MWM media. – Niepodległość to niepowtarzalne dzieło, dzięki któremu mamy unikalną możliwość, by dotknąć tamtej wspaniałej historii –powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Film pokazuje fenomen odzyskania niepodległości w 1918 roku: walkę o polskie granice w czasie I wojny światowej, w czasie wojny polsko-sowieckiej, w powstaniach i plebiscytach, walkę dyplomatyczną w Wersalu. „Niepodległość” to także zapis ówczesnego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Polacy pracują, bawią się, od nowa budują miejsce na ziemi dla siebie i swej ojczyzny. Narrację prowadzą świadkowie i uczestnicy wydarzeń, którzy pozostawili pisemne świadectwa swych losów i historii.

Czytaj także:

Świat uczcił 100-lecie polskiej niepodległości. Te miejsca rozbłysły na biało-czerwono