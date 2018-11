Bydgoszcz. Hollywoodzki filmowiec zatrzymany przez policję

Burda miała miejsce w jednym z hoteli. Około godziny 4 nad ranem na miejsce wezwano policję. Już wcześniej dotarła tam załoga karetki, która odebrała zgłoszenie o dziwnie zachowującym się mężczyźnie znajdującym się pod wpływem alkoholu. Przybycie funkcjonariuszy nie uspokoiło gościa hotelu – z nieoficjalnych informacji wynika, że operator miał wyzywać policjantów i szarpać ich. Wcześniej miał pobić ratownika medycznego.

Matthew Libatique trafił do celi, gdzie pozostawiono go do wytrzeźwienia. Mężczyzna najprawdopodobniej usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia policjantów.