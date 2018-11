Tragiczny bilans pożarów w Kalifornii. 48 ofiar śmiertelnych, coraz dłuższa lista celebrytów, którzy stracili domy

Amerykańskie służby walczą z pożarami w Kalifornii od czwartku 8 listopada. Według BBC ogień początkowo pojawił się w okręgu Butte, a później dotarł m.in. do miasta Paradise. „Woolsey Fire”, jak nazwano żywioł, pokonał autostradę i dotarł do znanych miejscowości Malibu i Calabasas. Pożary zbierają śmiertelne żniwo. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 48.

Wiele znanych osób w wyniku pożarów straciło swoje domy, o czym informowały za pośrednictwem mediów społecznościowych. Całkowicie spłonęła posiadłość piosenkarza Robina Thicke, autora przeboju „Blurred Lines”. Zniszczeniu uległ także dom Camille Grammer, gwiazdy „The Real Housewives of Beverly Hills”. Zdjęcie swojej spalonej posiadłości udostępnił na Instagramie również aktor Gerard Butler. Dom stracił również muzyk Neil Young oraz wokalista Limp Bizkit Fred Durst.

O nieszczęściu, które ją dotknęło poinformowała również Miley Cyrus, amerykańska aktorka i piosenkarka. Na swoim profilu na Twitterze napisała: „Mój dom już nie stoi, ale wspomnienia dzielone z rodziną i przyjaciółmi są silne”.

Do sprawy odniosła się również Lady Gaga. „Niech Bóg błogosławi wszystkich strażaków i ratowników, którzy nadal walczą z ogniem". Piosenkarka podkreślała, że ryzykują oni swoje życie, by ustabilizować sytuację. „Jesteście naszymi bohaterami" – dodała.

Swoją posiadłość straciła także Kim Basinger. O tym, że dom kobiety spłonął poinformowała za pośrednictwem Twittera jej córka Ireland Baldwin. 11 listopada amerykańska modelka i aktorka ze szczegółami opisała to, co ją spotkało, kiedy pojechała zobaczyć, jak wygląda teren, gdzie stał dom jej matki. Baldwin przyznała, że próbowała dostać się do środka, ale nie została wpuszczona przez służby. „Oficer zatrzymał mnie, ponieważ ten adres nie widnieje w moim dowodzie osobistym. Dosłownie oskarżył mnie o próbę zrabowania budynku i groził, że zostanę aresztowana, jeśli nie opuszczę tego miejsca” – pisała 23-latka. W swoich wpisach potwierdziła również, że dom, który spłonął znajdował się w Malibu i należał do Kim Basinger oraz jej partnera.

