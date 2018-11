Gwyneth Paltrow pożegnała Stana Lee. Spadła na nią fala krytyki

Gwyneth Paltrow została skrytykowana przez internautów za sposób w jaki oddała hołd zmarłemu 12 października 2018 roku Stanowi Lee. Aktorka na Instagramie opublikowała zdjęcie, które przedstawiało ją wraz z Chrisem Prattem. Na fotografii oznaczona została sukienka, którą można kupić w firmie aktorki - Goop. Jak podaje The Independent, Paltrow prawdopodobnie dowiedziała się o śmierci Stana Lee po opublikowaniu postu, który zawierał reklamę. Aktorka zamiast wstawić nowy wpis, jedynie uaktualniła już istniejący. „Właśnie usłyszałam o Stanie Lee. Będziemy bardzo za nim tęsknić” – napisała. Post zniknął z oficjalnego profilu Gwyneth Paltrow na Instagramie. Użytkownicy mediów społecznościowych zdołali wcześniej zrobić „zrzuty ekranu” i udostępnili je na nowo – tym razem na swoich kontach opatrując często ironicznymi komentarzami.

Gwiazdy oddają hołd Stanowi Lee

Stan Lee zmarł wczoraj w wieku 95 lat. To on stworzył Spider-Mana, X-Menów, komiksowego Thora, Iron Mana, Czarną Panterę i Fantastyczną Czwórkę. Po podaniu do informacji publicznej wiadomości o śmierci Stana Lee, gwiazdy filmowe zaczęły publikować za pośrednictwem mediów społecznościowych wspomnienia związane z tą postacią. „Straciliśmy kreatywnego geniusza" – napisał o Lee Jackman. „Jestem dumny z tego, że mogę być małą częścią jego spuścizny… i przyczyniłem się do ożywienia jednej ze stworzonych przez niego postaci” - czytamy dalej. „Dziękuję za wszystko, Stan” – napisał z kolei na Instagramie Reynolds.

