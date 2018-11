Ukraiński dubbing w kinach Helios. Na pierwszy ogień „Fantastyczne zwierzęta"

Już w ten weekend do polskich kin wchodzi film „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”. Produkcja opowiada o magicznych przygodach, niesamowitych stworzeniach i czarodziejskim świecie znanym fanom serii o Harrym Potterze. W związku z tą premierą sieć kin Helios, jako pierwsza w Polsce, wprowadzi projekcje także w ukraińskiej wersji językowej. Specjalne pokazy z ukraińskim dubbingiem odbędą się w najbliższą niedzielę 18 listopada we wszystkich kinach sieci. Podobne udogodnienie dla obcokrajowców planowane są także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie mają pojawić się filmy z polskimi napisami i dubbingiem. Już teraz na Wyspach wyświetlane są też oryginalnie polskojęzyczne produkcje, takie jak np. „Kler” Wojciecha Smarzowskiego.

„Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” to kontynuacja przeboju „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, w którym wielbiciel magicznych stworzeń Newt Skamander pomógł zdemaskować i schwytać niesławnego czarnoksiężnika Gellerta Grindelwalda. Akcja najnowszego filmu z uniwersum Harry’ego Pottera, do którego scenariusz napisała J.K. Rowling, rozpoczyna się kilka miesięcy później. Przygoda ponownie splata losy Newta, Tiny, Queenie i Jacoba, a misja, której stawią czoła, będzie sprawdzianem ich lojalności w coraz bardziej niebezpiecznym i podzielonym świecie czarodziejów. Miłośnicy serii o Harrym Potterze z pewnością znajdą w filmie wiele zaskakujących nawiązań do powieści. Na ekranie pojawi się m.in. postać Albusa Dumbledore’a, słynnego dyrektora Hogwartu.

Już w najbliższy piątek 16 listopada w kinach Helios będzie można oglądać „Fantastyczne Zwierzęta” w ramach Mini Maratonu, podczas którego wyświetlane będą obie części magicznej serii. Pokazy filmu w ukraińskiej wersji językowej odbędą się we wszystkich placówkach sieci w niedzielę 18 listopada.