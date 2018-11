Powrót kultowej komedii. Zbliża się premiera „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”

Premiera „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” nastąpi 25 stycznia. Film jest kontynuacją przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów kultowych komedii „Кogel-mogel”. – Wielokrotnie już mówiłam, że wolę kojarzyć się z seksem niż z geriatrią, i moja bohaterka jest „jakby” tego samego zdania i „przyjęła to do aprobującej wiadomości” – przyznała Ewa Kasprzyk, która ponownie wciela się w postać pani Wolańskiej. W „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” żona docenta została sekstrenerką i celebrytką.

O czym jest będzie film „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”?

Główna bohaterką jest mieszkająca we wsi Brózki Kasia, w którą wcieliła się Grażyna Błęcka-Kolska. Jednym z wątków filmu będzie powrót do Polski jej syna, Marcina, który szybko wpada w kłopoty. Równolegle w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie wszyscy ruszają w nieznane.

Z zapowiedzi Błęckiej-Kolskiej wynika, że nowa produkcja będzie nawiązywała do swoich kultowych poprzedniczek. – „Мiszmasz czyli Kogel Mogel 3” umiejętnie nawiązuje do poprzednich części, co jest zasługą rewelacyjnego scenariusza autorstwa Ilony Łepkowskiej i reżysera filmu Kordiana Piwowarskiego, który dba, by ten film łączył pomost z „Кoglem-moglem” i „Galimatiasem, czyli koglem-moglem 2” – podkreśliła aktorka.

