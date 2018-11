„Za niski” - tak podsumowano rezygnację z Toma Cruise'a. Jacka Reachera zagra inny aktor

Lee Child – autor serii kryminałów opisujących przygody Jacka Reachera – potwierdził rezygnację z usług Toma Cruisa przy ekranizacji kolejnych filmów z tej serii. W wywiadzie dla BBC przyznał też, że powodem takiej decyzji był niski wzrost gwiazdora Hollywood.

Pisarz kurtuazyjnie podkreśla, że Cruise wykonał dobrą robotę przy pierwszych dwóch filmach, jednak chwilę później kończy z grzecznością, przechodząc do konkretnych powodów odsunięcia go od tej roli. Jego zdaniem 170 cm, którymi mógł pochwalić się dotychczasowy odtwórca roli, to za mało na Jacka Reachera.

– Czytelnicy mają rację, wzrost Reachera jest naprawdę ważny, to jest ważne dla tego, kim jest. Pomysł był taki, że kiedy Reacher wchodzi do pokoju, wszyscy są trochę zaniepokojeni... Bez względu na cały swój aktorski talent, Cruise nie miał odpowiednich warunków fizycznych – mówił Lee Child.

Wiadomo też, że kolejna część przygód Reachera nie trafi do kin. Postawiono na nowoczesne formy dystrybucji, czyli serwisy streamingowe. Lee Child zdradził, że być może będzie to Netflix, ale decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła.

