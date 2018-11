Dobra wiadomość dla fanów „Avatara”. Zakończono główne zdjęcia do kolejnych części filmu

Zdjęcia do dwóch kolejnych odsłon „Avatara” wystartowały we wrześniu 2017 r. Jak poinformował James Cameron, główne zdjęcia do „Avatara 2” i „Avatara 3” zostały już zakończone. Reżyser nagrał krótki materiał, w którym skierował kilka słów do fanów produkcji.

Cameron poinformował, że plan opuściły już główne gwiazdy jego dzieła, m.in. Kate Winslet, Sam Worthington czy Sigourney Weaver. – Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem dumny z tego, co wykonali – przyznał. Szczegóły fabuły pozostają jednak owiane tajemnicą. Reżyser zdradził jedynie, że mimo zakończonych głównych zdjęć, pozostało jeszcze wiele pracy. Chodzi m.in. o sceny z udziałem kaskaderów.

Kiedy premiera?

Na razie nie jest znana dokładna data premiery „Avatara 2”. Z najnowszych informacji wynika, że obraz może wejść do kin w grudniu 2020 r. Z kolei na „Avatara 3” widzowie będą musieli poczekać do 2021 r.

