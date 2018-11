Premiera nowego sezonu „Narcos”. Gdzie można oglądać serial?

Akcja dziesięcioodcinkowego sezonu będzie miała miejsce w latach 80., kiedy to w Meksyku rodzi się kartel z Guadalajary. Podobnie jak w poprzednich seriach, widzowie będą świadkami wojny narkotykowej oraz działań funkcjonariusza DEA, który postara się pokrzyżować szyki kartelom.

4. sezon „Narcos” - kiedy premiera?

Premiera „Narcos: Meksyk” ma miejsce 16 listopada 2018 roku na platformie Netflix. Trzeba przyznać, że nie można było trafić lepiej z tą datą. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się proces Joaquina Guzmana, zwanego „El Chapo”. Postać barona narkotykowego pojawi się w serialu, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie on głównym bohaterem. W rolę „El Chapo” wcieli się Alejandro Edda.

Co ze znanymi bohaterami?

Jedną z postaci kojarzonych z poprzednimi sezonami serialu jest Javier Pena. Funkcjonariusz DEA grany przez Pedro Pascala nie pojawi się jednak w najnowszym "Narcosie". Nie pozwala na to porządek akcji najnowszej serii, która rozgrywa się w latach 80. W tym czasie w Kolumbii rozwijał się kartel Pabla Escobara, który rozpracowywał Pena.



Ilość odcinków

Twórcy postawili na sprawdzoną formułę. Podobnie jak w pierwszych trzech sezonach serialu, także w "Narcos: Meksyk" zobaczymy 10 odcinków. Niektóre z nich będą dłuższe niż godzina.



Nowi aktorzy

Wojna karteli w Kolumbii to już zamknięty wątek, w związku z czym twórcy "Narcos" wprowadzili nowych bohaterów. W rolę Kikiego Camareny wcieli się Michael Pena. Felixa Gallardo zagra z kolei Diego Luna, znany z roli w filmach "Obywatel Milk" czy "Dirty Dancing 2". W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Aarona Statona, Alejandro Eddę i Alyssę Diaz.



O czym serial?

Akcja kolejnych epizodów będzie dotyczyła przede wszystkim narodzin kartelu z Guadalajary. W tym samym czasie do Meksyku przenosi się agent DEA, Kiki Camarena. Funkcjonariusz rozpocznie tam trudną misję polegającą na przeniknięciu do świata przestępczego i gromadzeniu informacji na temat przywódcy kartelu, Felixa Gallardo.



Z Kolumbii do Meksyku

Akcja trzech pierwszych sezonów "Narcosa" miały miejsce w Kolumbii, gdzie byliśmy świadkami m.in. działalności Pablo Escobara. Tym razem twórcy przeniosą widzów do Meksyku, gdzie w latach 80. rozpoczyna się współczesna wojna narkotykowa.

Kto zagra w „Narcos: Meksyk”?

Główną rolę zagrał Michael Pena, które wcielił się w postać agenta DEA, Kikiego Camareny. Felixa Gallardo, który staje na czele kartelu z Guadalajary, zagrał Diego Luna. Widzowie zobaczą w akcji także Alejandro Eddę, wcielającego się w postać legendarnego „El Chapo”.

Zwiastun serialu „Narcos: Meksyk”

Twórcy stopniowali emocje, nie wypuszczając wielu materiałów związanych z serialem. Ostatni zwiastun pojawił się na platformie Netflix 18 października. Krótki materiał wprowadza w atmosferę najnowszej serii, ukazując przy okazji bohaterów, którym w udziale przypadną kluczowe role. Chociaż widzowie nie mogą się doczekać premiery „Narcos: Meksyk”, to nie brakuje opinii, że serial dużo straci na nieobecności postaci Javiera Pena. Zobaczcie, jak prezentuje się oficjalny zwiastun 4. sezonu słynnej produkcji.