Finałowa scena z „Bohemian Rhapsody” powtarza gesty Mercury'ego niemal idealnie. Zrobiono porównanie

W Polsce filmowa biografia Freddiego Mercury'ego miała premierę 2 listopada. Tych, którzy już oglądali, ale także tych, którzy jeszcze się wahają, może zainteresować pewna ciekawostka. Otóż w finałowej scenie, podczas koncertu Live Aid, grający wokalistę Queen Rami Malek odwzorowuje oryginalny występ Mercury'ego niemal idealnie, co do pojedynczych gestów. Najlepiej uzmysławia to zestawienie wykonane przez internautę obecnego na Twitterze pod nickiem ThisGameIsEasy.

Zmontowany z wyświetlanych równolegle występów film stał się natychmiastowym hitem internetu. Na samym Twitterze doczekał się prawie 300 tys. polubień i aż ośmiu milionów wyświetleń (tylko na jednym koncie, a był publikowany na kilku różnych). Wiadomo też, że udostępniano go w innych mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku. Kompilacja trafiła też na Youtube. Nagranie, o którym mowa, możecie zobaczyć powyżej. Jak oceniacie grę aktorką Maleka?

