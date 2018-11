Magdalena Różczka pokazała zdjęcie ze szpitala. „Działo się, wychodzę na prostą”

W sobotę Różczka poinformowała, że znajduje się w szpitalu ortopedycznym. Do postu dorzuciła fotografię nogi z opatrunkiem na kolanie. W rozmowie z fanami przyznała, że ma problemy z łąkotką i to one zaprowadziły ją na szpitalne łóżko. „Dawno mnie tu nie było.... działo się.... »wychodzę« na prostą” - skomentowała Różczka.

Aktorka pod swoim wpisem otrzymuje liczne wyrazy wsparcia nie tylko od fanów, ale też koleżanek z branży. Szybkiego powrotu do zdrowia życzyły jej na Instagramie m.in. Agata Buzek, Anna Dereszowska i Weronika Rosati.