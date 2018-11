Nie żyje Andrzej Grembowicz. Współtworzył scenariusze do „Ekstradycji” i „Rancza”

Informację o śmierci Andrzeja Grembowicza przekazał na Facebooku reżyser Wojciech Adamczyk, który współpracował z nim na planie „Rancza” i „Dziewczyn ze Lwowa”. „Mistrz słowa, Artysta z wielką wyobraźnią i wielkim sercem, wybitny Komediopisarz. Z przejęciem i troską obserwował otaczającą rzeczywistość, trafnie ją diagnozował, ale krytyczny opis zawsze nasączał ciepłem i życzliwością dla drugiego człowieka. Stworzył niezwykłą, wielobarwną galerię postaci, które będą za nim tęsknić. My też. Jędrku, dziękuję za wszystko” – napisał Adamczyk.

Scenariusze do filmów i seriali

Grembowicz publikował pod pseudonimem Robert Brutter. Miał na swoim koncie nie tylko książki, ale także teksty piosenek do serialu „Ranczo”. Tworzył scenariusze do seriali oraz filmów. Oprócz wspomnianych tytułów, współpracował m.in. przy filmach „Amok”, Fuks" i „Nocne graffiti”. Za scenariusz do „Tam, gdzie żyją Eskimosi” , został razem z Tomaszem Wiszniewskim wyróżniony Nagrodą Hartley-Merrill.

