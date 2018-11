Nie żyje Andrzej Grembowicz. Współtworzył scenariusze do „Ekstradycji” i „Rancza”

Informację o śmierci Andrzeja Grembowicza przekazał na Facebooku reżyser Wojciech Adamczyk, który współpracował z nim na planie „Rancza” i „Dziewczyn ze Lwowa”. „Mistrz słowa, Artysta z wielką wyobraźnią i wielkim sercem, wybitny Komediopisarz. Z przejęciem i troską obserwował otaczającą rzeczywistość, trafnie ją diagnozował, ale krytyczny opis zawsze nasączał ciepłem i życzliwością dla drugiego człowieka. Stworzył niezwykłą, wielobarwną galerię postaci, które będą za nim tęsknić. My też. Jędrku, dziękuję za wszystko” – napisał Adamczyk.

Scenariusze do filmów i seriali