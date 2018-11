Kto przeżyje, a kto zginie w 8. sezonie „Gry o tron”? Ta lista rozwiewa wątpliwości

W „Grze o tron” widzowie byli już świadkami wielu zgonów ważnych bohaterów. Beth Elderkin w swoim artykule dotyczącym finałowego sezonu słynnej produkcji zwrócił jednak uwagę, że w fabule pozostaje około 40 postaci, które można uznać za kluczowe. Autor tekstu postanowił podzielić się swoimi przewidywaniami. Wybraliśmy z jego listy 10 bohaterów, których los prawdopodobnie udało się przewidzieć.

Samwell Tarly

Wymieniono co najmniej kilka argumentów świadczących o tym, że Samwell nie zginie w 8. sezonie. "Jest silny, odporny. Przeżył już dwa razy walcząc z Białymi Wędrowcami" - czytamy.



Theon Greyjoy

Poświęci się dla swojej rodziny i umrze jak bohater? Zobaczymy. To na razie jedna z wersji.



Tyrion Lannister

"Początkowo czułem, że Tyrion został skazany na śmierć (...), ale zdałem sobie sprawę, jak bardzo może być potrzebny w nowym świecie" - pisze Beth Elderkin.



Jaime Lannister

"Złoczyńcy nie są bohaterami szczęśliwych zakończeń, nawet trochę zreformowani" - czytamy. To oznacza, że Jaime Lannister zostanie uśmiercony.



Lannister Cersei

To postać, która zginie - tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej na Twitterze.



Arya Stark

Arya Stark ma zginąć w walce z Białymi Wędrowcami.



Bran Stark

To bohater, który może zginąć w 8. sezonie, ale... nie do końca. Jak pisze Elderkin, Bran Stark zamieni się w "nieśmiertelną postać".



Sansa Stark

Sansa Stark przeżyje - tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników na Twitterze. To właśnie tę postać wskazywano jako bohatera, który ma największe szanse na pozostanie przy życiu.



Jon Snow

Idąc dalej za przemyśleniami autora, Jon Snow nie zostanie uśmiercony w 8. sezonie "Gry o tron".



Daenerys Targaryen

Jak pisze Beth Elderkin, Daenerys Targaryen nie zostanie uśmiercona. "Jon Snow tworzy z nią parę. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jedno z nich zginie" - czytamy.

Już za kilka miesięcy HBO wyemituje ósmy, a zarazem ostatni sezon „Gry o tron”. Fani dociekają, jak będzie wyglądała finałowa seria, a twórcy wcale nie ułatwiają im w tym zadania. Produkcja jest owiana tajemnicą, ale udało nam się zebrać kilka faktów na temat hitowego serialu.

Czytaj także:

Co wiemy o ostatnim sezonie „Gry o tron”? 8 faktów, które trzeba znać