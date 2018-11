Bohdan Łazuka ponownie w szpitalu. Przeszedł poważną operację

16 listopada Bohdan Łazuka miał wystąpić na koncercie „100 lat ZASP dla Niepodległej” jednak problemy zdrowotne pokrzyżowały te plany. – Niestety, Bohdan Łazuka nie może dziś wystąpić. Przebywa w szpitalu – informowali prowadzący koncert Ryszard Rembiszewski oraz Katarzyna Pakosińska. Jak się okazało, aktor ponownie trafił do szpitala. Według dziennikarzy Faktu u Łazuki pojawiły się komplikacje po wypadku z czerwca tego roku. Oznaczało to konieczność poddania się kolejnej operacji.

Problemy ze zdrowiem

O problemach ze zdrowiem aktora teatralnego i filmowego, a także piosenkarza pisaliśmy pod koniec czerwca. Według informacji „Faktu”, do wypadku 80-letniego Bohdana Łazuki doszło w jego domu. – Poślizgnąłem się w łazience na kafelkach, bo nachlapałem wody. Odkładałem kupienie dywanika i się doigrałem. Teraz już wiem, że nie należy odkładać takich rzeczy na później, bo człowiek może tego bardzo żałować – powiedział aktor. Łazuka trafił do szpitala ze złamanym biodrem, gdzie przeszedł operację. Aktor przyznał, ze kontuzjowana kończyna mocno dawała mu się we znaki. – Czuję się nie najlepiej. Odczuwam tak straszny ból, że momentami czuję, że zejdę – stwierdził. Łazuka dodawał, że znajdował się pod świetną opieką specjalistów. – Lekarze robią wszystko, bym ten pobyt w szpitalu odczuwał jak najmniej boleśnie. Opiekują się mną wspaniale i bardzo im za to dziękuję. Akurat na opiekę to nie mam co narzekać – powiedział.