Netflix zaprosił do współpracy Pezeta. Raper promuje „Narcosa”

„Narcos: Meksyk” jest dostępny na Netflixie od 16 listopada. Akcja serialu toczy się głównie w Guadalajarze, gdzie jesteśmy świadkami narodzin potężnego kartelu narkotykowego. Chociaż fanów pierwszych sezonów produkcji nie trzeba specjalnie zachęcać do śledzenia kolejnych epizodów, to Netflix stawia także na nowych widzów. Promocji sprzyja fakt, że „Narcos: Meksyk” nie jest kontynuacją poprzednich serii, a nowym dziełem, więc nawet bez znajomości losów Pablo Escobara można oglądać najnowszy serial.

Pezet i Gallardo w akcji

Kilka dni temu w serwisie YouTube pojawił się klip Pezeta zatytułowany „Kartel”. Teledysk utrzymany w iście gangsterskim klimacie to połączenie ujęć z „Narcosa” oraz nagrań z udziałem rapera. Sceny zestawiono tak, by sprawić wrażenie, że muzyk jest jednym z bohaterów produkcji. W pewnym momencie widzimy go „rozmawiającego” przez telefon z Félixem Gallardo, czyli narkobossem.

To nie pierwszy raz, gdy Netflix stawia na współpracę z polskimi gwiazdami. Pod koniec lipca prowadząca program „Kuchenne Rewolucje” Magda Gessler wystąpiła w reklamie najnowszego sezonu „Orange is the New Black”. W pomarańczowym stroju amerykańskiej więźniarki poucza ona znaną fanom serialu rosyjską kucharkę Red, graną przez Kate Mulgrew. Już w pierwszym zdaniu Polka robi jej prawdziwą „kuchenną rewolucję”. – To po prostu tak śmierdzi, że ja nie mogę nawet przy tym stać! – podsumowuje więzienną kuchnię.

Bieżący wątek

Netflix nie mógł trafić lepiej z datą premiery nowego "Narcosa". W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się proces Joaquina Guzmana, zwanego "El Chapo". Postać barona narkotykowego pojawi się w serialu, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie on głównym bohaterem. W rolę "El Chapo" wcieli się Alejandro Edda.



Co ze znanymi bohaterami?

Jedną z postaci kojarzonych z poprzednimi sezonami serialu jest Javier Pena. Funkcjonariusz DEA grany przez Pedro Pascala nie pojawi się jednak w najnowszym "Narcosie". Nie pozwala na to porządek akcji najnowszej serii, która rozgrywa się w latach 80. W tym czasie w Kolumbii rozwijał się kartel Pabla Escobara, który rozpracowywał Pena.



Ilość odcinków

Twórcy postawili na sprawdzoną formułę. Podobnie jak w pierwszych trzech sezonach serialu, także w "Narcos: Meksyk" zobaczymy 10 odcinków. Niektóre z nich będą dłuższe niż godzina.



Nowi aktorzy

Wojna karteli w Kolumbii to już zamknięty wątek, w związku z czym twórcy "Narcos" wprowadzili nowych bohaterów. W rolę Kikiego Camareny wcieli się Michael Pena. Felixa Gallardo zagra z kolei Diego Luna, znany z roli w filmach "Obywatel Milk" czy "Dirty Dancing 2". W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Aarona Statona, Alejandro Eddę i Alyssę Diaz.



O czym serial?

Akcja kolejnych epizodów będzie dotyczyła przede wszystkim narodzin kartelu z Guadalajary. W tym samym czasie do Meksyku przenosi się agent DEA, Kiki Camarena. Funkcjonariusz rozpocznie tam trudną misję polegającą na przeniknięciu do świata przestępczego i gromadzeniu informacji na temat przywódcy kartelu, Felixa Gallardo.



Z Kolumbii do Meksyku

Akcja trzech pierwszych sezonów "Narcosa" miały miejsce w Kolumbii, gdzie byliśmy świadkami m.in. działalności Pablo Escobara. Tym razem twórcy przeniosą widzów do Meksyku, gdzie w latach 80. rozpoczyna się współczesna wojna narkotykowa.