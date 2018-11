Syn Nosowskiej przeprasza za swój wpis. „Zachowałem się jak głupi bachor”

Stan Lee zmarł 12 listopada 2018 roku w wieku 95 lat. To on stworzył Spider-Mana, X-Menów, komiksowego Thora, Iron Mana, Czarną Panterę i Fantastyczną Czwórkę.

Podczas gdy fani nie mogą wciąż pogodzić się z jego odejściem, showman Bill Maher, który na HBO prowadzi program „Real Time” stwierdził, że społeczność, która opłakuje autora jest głupia i niedojrzała. „20 lat temu ktoś podjął decyzję, żeby udawać, że komiksy to wyszukana literatura” – napisał Maher w swoim artykule. „Donald Trump mógł zostać wybrany na prezydenta tylko w kraju, który sądzi, że komiksy są ważne” – pisał dalej. „Umarł facet, który stworzył Spider-Mana i Hulka, a Ameryka pogrąża się w żałobie. Bardzo głębokiej żałobie po śmierci człowieka, który zainspirował miliony do… chyba obejrzenia filmu” – dodał.

Na te słowa zareagował dość emocjonalnie 22-letni syn Nosowskiej. "Mam nadzieję, że upuścisz mydło w pewnej bardzo niezręcznej sytuacji. Tak wygląda dzi**. Okazywać brak szacunku Stanowi Lee. Głupi poj*** – napisał na Instagramie, zamieszczając zdjęcie Mohera.