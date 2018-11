Paweł Domagała zażartował z Wojewódzkiego. Ten mu się zrewanżował

Chociaż „Weź nie pytaj” wielu Polakom już się zwyczajnie „przejadło" , to Pawłowi Domagale nie można odmówić tego, że nagrał prawdziwy hit. Piosenka stała się radiowym przebojem, a teledysk do niej odtworzono na YouTube 64 mln razy. Goszczący we wtorek muzyka Kuba Wojewódzki stwierdził, że jego sztandarowa piosenka jest „oazowa”, a po lekturze tekstu chce się „rzy*ać”. Domagała stwierdził w odpowiedzi, że sam nagrywa swoje piosenki, więc wydaje to, co mu się podoba. Artysta zdradził także, że pomysł na „Weź nie pytaj” zrodził się, gdy jego żona oznajmiła, że jest w ciąży. – Ta piosenka była afirmacją mojej radości. W pewnym momencie poczułem, że naprawdę wszystko mam. Nic w moim życiu nie zapowiadało, że będzie tak dobrze. Ta radość była dla mnie zaskoczeniem – powiedział Wojewódzkiemu.

„Co ty masz do pięćdziesięciolatków?”