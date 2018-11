Margot Robbie ujawniła pełny tytuł filmu „Birds of Prey”. Przejdzie do historii jako najdłuższy?

Robbie za pośrednictwem Instagrama uchyliła rąbka tajemnicy. Pokazała stronę tytułową scenariusza do filmu „Birds of Prey”. Pełna nazwa filmu będzie brzmiała: „Birds of Prey” (Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). „The Hollywood Reporter" potwierdziło, że jest to oficjalny tytuł, a nie żart gwiazdy. Co ciekawe, w 2016 roku Robbie wcieliła się w rolę Harley Quinn w filmie pt. „Legion samobójców”. Australijska aktorka wystąpiła również w filmach „Wilk z Wall Street”, „Tarzan. Legenda”, „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” oraz „Big Short”, gdzie zagrała samą siebie.

Internauci szybko zauważyli, że tytuł jest bardzo długi. W sieci pojawiło się wiele żartobliwych komentarzy na ten temat.

Kiedy premiera?

Zgodnie z zapowiedziami premiera filmu „Birds of Prey (The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)” ma mieć miejsce 7 lutego 2020 roku. Oprócz Margot Robbiew w obsadzie produkcji znajdzie się Jurne Smollet-Bell, Mary Elisabeth Winstead, Cassandra Cain oraz Renee Montoya. Reżyserką jest Cathy Yan. Fabuła produkcji będzie się skupiać na bohaterkach granych przez kobiety.

