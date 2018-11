Występują w znanych filmach i serialach. Te gwiazdy mają polskie korzenie

Występują w popularnych filmach i serialach. Magiczne życie Hollywood nie jest im obce, a na swoim koncie mają nagrody za ich grę aktorską. Są kojarzeni przez widzów na całym świecie, o czym świadczy zainteresowanie ich kontami w mediach społecznościowych. Przedstawiamy aktorów i aktorki, którzy powinni być szczególnie bliscy widzom w Polsce. Wszystko za sprawą ich korzeni oraz związków rodzinnych z krajem nad Wisłą.

Liv Tyler

Tyler może pochwalić się włoskimi, albańskimi, angielskimi, niemieckimi oraz polskimi korzeniami. Znana stała się dzięki rolom w "Armageddonie" i "Władcy Pierścieni".



Meg Ryan

Popularna aktorka ma niemieckie, irlandzkie oraz polskie korzenie. Wystąpiła w kilkudziesięciu filmach, w tym "Bezsenność w Seattle", "Szalona odwaga" czy "Słodka zemsta".



Gwyneth Paltrow

Rodzina Paltrow ze strony ojca wyemigrowała do USA z Białorusi i Polski. Aktorka na na koncie Oscara za rolę w "Zakochanym Szekspirze". Wystąpiła także w "Siedem", "Miłość i inne nieszczęścia" czy "Iron Man".



Shia LaBeouf

Dziadek aktora ze strony matki był polskim Żydem, który dorastał w Białymstoku, a w końcu przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. LeBouf zagrał m.in. w "Eagle Eye", "Transformersach" czy "Gangsterze'.



Lisa Kudrow

Podobnie jak w przypadku kilku innych gwiazd kina, przodkowie Kudrow także wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych. Znana z występów w serialu "Przyjaciele" aktorka grała także w kilkunastu filmach. Widzowie mieli okazją oglądać ją m.in. w "Gorąca linia" czy "P.S. Kocham cię".



John Krasinski

Krasinski ma polskie korzenie od strony ojca i irlandzkie ze strony matki. Występował w "Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej", w "Holiday" czy "Pożyczony narzeczony". Użyczył także swojego głosu postaci Lancelota w trzeciej części przygód "Shreka".



Scarlett Johansson

Matka 34-letniej aktorki wywodzi się z żydowskiej rodziny o polsko-białoruskich korzeniach. Dziadek stryjeczny Johansson zginął z całą rodziną w getcie warszawskim. Amerykanka jest kojarzona za sprawą kilkudziesięciu ról filmowych, w tym w "Avengersach", "Kochanicach króla" czy we "Wszystko gra".



Zac Efron

Pradziadkowie gwiazdora wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych. Aktor będący bożyszczem nastolatek występował w takich produkcjach jak "High School Musical", "Pokusa" czy "Charlie St. Cloud".



Jennifer Connelly

Dziadkowie ze strony matki Connelly byli żydowskimi migrantami z Polski i Rosji. Amerykanka otrzymała Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Piękny umysł". Grała także w "Noe: Wybrany przez Boga" czy "Dawno temu w Ameryce".



Steve Carell

Aktor znany z ról w "Jak ukraść księżyc", "Evan Wszechmogący" czy "Wpadka", ma polskie korzenie od strony matki. Widzowie kojarzą go także za sprawą komicznych występów oraz nominacji do nagrody Złotego Globu.



Mayim Bialik

Dziadkowie Bialik pochodzą z Polski, Czechosłowacji i Węgier. Posiadająca także żydowskie korzenie aktorka występowała w wielu serialach. Na swoim koncie ma role m.in. w "Pięknej i Bestii", czy "Teorii wielkiego podrywu".



Kristen Bell

Urodzona w 1980 roku aktroka ma polsko-szkockie pochodzenie. Dziadkowie ze strony jej matki pochodzili z wioski pod Sieradzem, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Bell wystąpiła w takich filmach jak "Burleska", "Deadwood" czy "Miasto tajemnic".

