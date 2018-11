Dwa odcinki nowej produkcji science fiction za darmo

Dwa pierwsze odcinki „Origin” – serialu science fiction – są już dostępne. Co ciekawe można je obejrzeć za darmo. Dostęp do pozostałych jest płatny. Serial można oglądać na platformie YouTube Red. Cała seria składa się z 10 epizodów. „Origin” wyprodukowany dla YouTube Originals przedstawia losy grupy nieznajomych. Znajdą się oni w statku kosmicznym, który zmierza do odległej planety. Pasażerowie muszą wspólnie działać, by przetrwać. Jak potoczą się ich losy?

„Origin”

Zagraniczne media zauważają, że „Origin” może być odbierane jako połączenie „Zagubionych” i „Ukrytego wymiaru”. W serialu występuje gwiazda „Harrego Pottera”. Tom Felton wcielał się w filmie powstałym na podstawie powieści J. K. Rowling w rolę Draco Malfoya. W produkcji zrealizowanej dla YouTube Originals zagra Logana Maine. W serialu pojawią się również między innymi Natalia Tena – aktorka znana z „Gry o tron" oraz Sen Mitsuji, Nora Arnezeder i Philipp Christopher.