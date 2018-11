Jesteś fanem trylogii „Władcy Pierścieni”? Oto oczywiste błędy, na które pewnie nie zwróciłeś uwagi

1. Dłoń Boromira

Scena śmierci Boromira jest tragiczna, głównie ze względu na to, że nie do końca rozumiemy, czy postępował właściwie. Kiedy upada z konia ma scenę z Aragornem, w której udowadnia, że ostatecznie był godny swego miejsca w drużynie pierścienia. W ujęciach zza pleców Aragorna widzimy, że San Bean dokonał wyboru, by położyć rękę na ramieniu Aragorna. Kiedy jednak kamera pokazuje w zbliżeniu twarz Aragorna, dłoni Boromira nie widać.



2. Lembas - chleb elfów

Mniej więcej w połowie części "Powrót Króla" pojawia się znana scena, w której Gollumowi udaje się podburzyć Froda w stosunku do Sama. Wszystko opiera się na elfickim chlebie, którego okruszki Gollum rozsypuje na ubraniu Sama, gdy ten śpi. Ma to być dowód na to, że Sam jadł resztki pożywienia, podczas gdy Gollum i Frodo spali. W tej scenie wciąż widzimy, jak okruszki na płaszczu Sama nieustannie znikają i ponownie się pojawiają.



3. Blizny Frodo wędrują po jego twarzy

W zakończeniu "Powrotu Króla" widzimy, jak doświadczenia, które przeszedł Frodo zmieniają go i nie jest już naiwnym hobbitem. Zmiana odzwierciedla się też w fizycznych bliznach, które obejmują większość ciała Frodo. Jedna z nich jednak wciąż zmienia lokalizację.



4. Świdrujące oczy Frodo

Po tym, jak Frodo zostaje porwany przez pająka Szeloba i owinięty siecią pajęczą, Sam stwierdza, że jego przyjaciel z pewnością nie żyje. Wskazuje na to fakt, że jest skamieniały i nie może się poruszać. Tutaj problemem są jednak jego oczy, które w jednej scenie są otwarte, w innej zamknięte.



5. Miecz Eomera

Eomer ma być utalentowanym wojownikiem. W końcu jest przywódcą Rohirrimów, jednej z największych sił w całym Śródziemiu. Niestety, Karl Urban, aktor grający Eomera, nie do końca radzil sobie z mieczem. W scenie po tym, jak Rihirrimowie spotkali Aragorna, Legolasa i Gimliego, i podarowali im kilka koni, można zobaczyć błąd przywódcy. Gdy oddaje konia, jego miecz niemal całkowicie wypada z pochwy. Zastanawiające jest to, czy ekipa filmowa nie widziała błędu, czy postanowiła zostawić go w filmie.



6. Pokaz Merry i Pippina

Merry i Pippina poznajemy po raz pierwszy, gdy próbują odpalić niektóre z fajerwerków, które Gandalf przywiózł ze sobą nieco wcześniej. Aby osiągnąć ten cel, wkradają się do namiotu zawierającego fajerwerki na przyjęciu urodzinowym Bilbo i postanawiają odpalić niektóre fajerwerki. Niestety, zapominają, że wciąż są w namiocie, więc fajerwerki wystrzeliwują i zabierają namiot w górę. W scenie tej nagle cały sprzęt, który otaczał postaci w namiocie, nagle znika.



7. Samochód w Shire

Decyzja Froda i Sama o opuszczeniu Shire jest przełomem dla nich obu. W jednym ujęciu pola, przez które przechodzą Frodo i Sam, możesz zobaczyć przejeżdżający samochód, jeśli spojrzysz w prawy górny róg ekranu.



8. Związane ręce Pippina

"Drużyna Pierścienia" kończy się tym, że Mary i Pippin zostają schwytani przez orków, aby umożliwić Frodo i Samowi ucieczkę w bezpieczne miejsce. Gdy Mary i Pippin są przewożeni przez orków, a w końcu zostają więźniami, mają związane dłonie. Kiedy jednak dochodzi do walki orków z Rohirrimami, hobbici próbują uciec i następuje niebezpieczna scena Pippina z koniem. Nie ma on w niej związanych dłoni.



9. Zimne stopy hobbita

Kiedy Frodo upada na zaśnieżonej górze w części "Drużyna Pierścienia", tracąc na chwilę pierścień, dostajemy szczegółowy opis tego, w jaki sposób aktorzy radzili sobie z zimnem. Widać, że Frodo wcale nie ma bosych stóp, a pończochy i buty.



10. Znikający pierścień

Podczas konfrontacji pomiędzy Frodo, Samem i Gollumem w "Powrocie Króla" w jednej ze scen widzimy pierścień na szyi odważnego hobbita, a w drugiej już go nie ma. Pierścień znika dokładnie wtedy, gdy Gollum dusi Froda. Jedynym prawdziwym pragnieniem Golluma w tym czasie jest właśnie pierścień, stąd dziwi tak znaczący błąd w tej scenie.



11. Członkowie ekipy filmowej w armii orków

Koordynowanie ogromnych bitew w części "Władca Pierścieni: Powrót Króla" prawdopodobnie wymagało ogromnej pracy logistycznej. Były to bitwy, w których udział brali setki statystów, wszyscy ubrani w kostiumy i starannie pomalowani. Aby uzyskać ciekawe ujęcia, operatorzy prawdopodobnie wchodzili w tłum armii. Technika ta zaowocowała kilkoma ładnymi sekwencjami akcji, jednak w niektórych scenach jesteśmy w stanie dostrzec członków ekipy filmowej w tle. Widać ich wyraźnie, ponieważ wyróżniają się oni w armii demonicznych stworzeń.



12. Legolas i Arwena w Rohan

Bitwa o Rogaty Gród jest prawdopodobnie jedną z najlepszych scen w trylogii. Chwila, jak fala koni uderza w armię orków jest imponująca. Niestety, wciąż możemy zauważyć drobne błędy, które jej towarzyszą. Jeżeli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że zarówno Legolas jak i Arwena stoją po stronie Rohan, mimo że w innych scenach są gdzie indziej.



13. Pierścień zmienia palec

Kiedy Boromir atakuje Frodo w części "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", przeraża hobbita do tego stopnia, że w panice wsuwa pierścień, który zawieszony ma na łańcuszku na szyi na swój środkowy palec i staje się niewidzialny. Wówczas widzimy, że pierścień cudownie zmienia swoje położenie i znajduje się na palcu... wskazującym.

Trzeba przyznać, że w przypadku tak olbrzymiej produkcji, błędy produkcyjne są niezwykle trudne do uniknięcia. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę ilość postaci, statystów i lokalizacji, które trzeba sfilmować, dodać do tego ograniczony czas i kwestię budżetu. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki możemy spokojnie stwierdzić, że Peter Jackson wraz ze swoją ekipą wykonali świetną robotę, unikając rzucających się w oczy błędów.

