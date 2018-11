Popularny aktor z tatuażami powstańczymi. To niejedyny polski wątek w filmie

„The Informer” to ekranizacja powieści „Trzy sekundy” autorstwa Andersa Roslunda i Börge Hellströma. Głównym bohaterem jest mający polskie korzenie były amerykański żołnierz, Pete Koslow. W tej roli zobaczymy Joela Kinnamana, znanego widzom dzięki występom w „Dziewczynie z tatuażem" czy „House of Cards" . Na trailerze oraz pierwszych zdjęciach z planu widzimy, że główny bohater identyfikuje się z ojczyzną przodków. Na klatce piersiowej ma wytatuowanego małego powstańca oraz fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim". Z kolei na prawym ramieniu Koslowa znajduje się orzeł, ale w nieco „okrojonej” wersji, bo bez korony.

O czym jest „The Informer”?

Akcja filmu toczy się wokół walki FBI ze wschodnioeuropejską mafią narkotykową. Koslow, który trafia do aresztu po bójce w obronie żony, staje przed możliwością wcześniejszego wyjścia z więzienia. Stanie się to pod warunkiem, że przeniknie do mafii i stanie się informatorem agentów federalnych. Tajna operacja nie przebiega jednak zgodnie z założeniem, o czym widzowie przekonają się już wiosną 2019 roku.

Na ekranie oprócz Kinnamana zobaczymy także Mateusza Kościukiewicza, Joannę Kaczyńską oraz Mirosława Haniszewskiego. Polscy aktorzy pojawią się w doborowym towarzystwie. Do obsady „The Informera” dołączyli m.in. Clive Owen, Eugene Lipinski i Martin McCann.