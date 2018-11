Nazwisko pomogło im w karierze? Oto dzieci popularnych aktorów

Zdolności artystyczne oraz talent aktorski zapewne są w jakimś stopniu dziedziczne. Przepustką do kariery mogą być sławni rodzice, którzy wspierają swoje dzieci w rozwoju umiejętności, by te kiedyś poszły w ich ślady. Dużym ułatwieniem jest też sławne nazwisko. Któż by nie dał szansy młodym osobom o nazwiskach takich Skarsgård czy Hanks? Oto aktorzy młodego pokolenia, którzy przebojem szturmują Hollywood tak, jak w przeszłości czynili to ich rodzice. Nie brakuje także gwiazd estrady, czerpiących garściami z doświadczeń artystycznych swoich krewnych.

Lily-Rose Depp

Córka Johnny'ego Deppa oraz Vanessy Paradis zadebiutowała w 2014 na planie filmu "Kieł". W dorobku ma jeszcze kilka innych ról, w tym w "Tancerce" i "Planetarium". Lily-Rose próbowała swoich szans także w modelingu.



Kiefer Sutherland

Kiefer udowodnił, że jego sukcesy to nie tylko kwestia słynnego nazwiska. Chociaż do ojca, który jest laureatem honorowego Oscara za całokształt twórczości jeszcze trochę mu brakuje, to syn słynnego aktora od dawna pracuje na swoją popularność. "Czas zabijania". "Droga do wolności" czy "Telefon" to tylko nieliczne z filmów, w których pojawił się syn Donalda.



Kaia Gerber

Córka supermodelki Cindy Crawford poszła w ślady matki, robiąc karierę w modelingu i aktorstwie. Na ekranie zadebiutowała w wieku 15 lat, grając w "Sister Cities".



John David Washington na planie serialu „Gracze”

W tym przypadku nazwisko rodzi skojarzenie z aktorem, który na swoim koncie ma wiele ról filmowych oraz dwie statuetki Oscara i Złotego Globu. Syn Denzela Wahingtona na ekranie zadebiutował w 1992 roku, grając w "Malcom X". Od 2015 roku gra w serialu "Gracze".



Willow Smith z ojcem

Willow pojawiła się u boku swojego ojca na planie w "Jestem legendą". Później udzielała głosu w kilku filmach, w tym w "Madagaskarze". Od kilku lat rozwija karierę muzyczną. Willow nie jest jedynym dzieckiem Willa Smitha, które robi karierę. Jej starszy brat Jaden zagrał m.in. w "W pogoni za szczęściem".



Mamie Gummer

Córka Meryl Streep wprawdzie nie robi kariery równie imponującej, jak jej matka, ale udało jej się dostać kilka ról filmowych. Pojawiła się w "Oddziale" oraz "Coach". Zagrała także u boku matki w "Diabeł ubiera się u Prady", ale scenę z jej udziałem ostatecznie wycięto.



Eva Amurri

Kojarzycie Susan Sarandon nagrodzoną Oscarem za rolę w "Przed egzekucją"? Eva Amurri jest jej córką, która podobnie jak matka, robi karierę aktorską. 33-latka dała się poznać widzom dzięki rolom w "Jak poznałem waszą matkę", "Californication" czy "Dr House".



Elle King

King jest córką Roba Schneidera, aktora znanego z ról w takich filmach jak "Kariera frajera", "Boski żigolo" czy "Duże dzieci". King zadebiutowała na szklanym ekranie obok ojca w drugim z wymienionych filmów. Później postawiła na karierę muzyczną, występując z takimi zespołami jak Of Monsters and Men czy Train.



Colin Hanks

Ojca tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Colin Hanks udowodnił jednak, że rozwój kariery zawdzięcza nie tylko nazwisku, ale także swoim umiejętnościom. Amerykanin jest kojarzony głównie za sprawą gry w serialach, w tym w "Dexterze" i "Fargo".



Alexander Skarsgård

Alexandrem jest synem szwedzkiego aktora Stellana Skarsgårda, który zasłynął dzięki grze w topowych światowych produkcjach. Skarsgård Junior na ekranie zadebiutował mając osiem lat, a pierwsze kroki w karierze stawiał w rodzinnej Szwecji. Ostatnio widzieliśmy go także w amerykańskich "Tarzan: Legenda" oraz "Zoolander 2".

