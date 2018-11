Błędy i wpadki w serialu „Gra o Tron”. Zwróciliście na nie uwagę?

Psy Ramsaya

W scenie pościgu za Theonem i Sansą, Ramsay wypuszcza za nimi swoje psy. Kiedy jednak pojawia się Brienne w celu uratowania dwójki, psy cudownie znikają.



Dziurawe mury

Koniec pierwszego odcinka pokazuje, jak Bram zostaje zepchnięty ze szczytu wysokiej wieży. Ale jak on się tam dostał? Wspinając się po ścianie, dzięki licznym dziurom, w które mógł włożyć swoje stopy i dłonie. Trudno jednak wyobrazić sobie, że jakiś średniowieczny zamek miałby tyle ubytków.



Daenerys zakochuje się w swoim gwałcicielu

Kwestia ta porusza wielu fanów "Gry o Tron". W jednej z pierwszych scen serialu, Khal Drogo gwałci Daenerys. Później jednak Daenerys zakochuje się w nim, do czego głównie przyczyniło się to, że jej służka pokazała jej, jak zainicjować seks z nim.



Daenerys i niewolnicy

Dany od zawsze jest zwolenniczką uwolnienia wszystkich niewolników, dlatego właśnie podróżuje do różnych miejsc i uwalnia ich. Z pewnością jednak jej towarzyszka Missandei może być uznana za jej poddaną. Kiedy w czwartym sezonie Szary Robak i Missandei zaczynają okazywać sobie uczucia, Daenerys szybko to ucina. Nie traktuje ludzi jako jednostek, ale raczej trzyma ich wokół siebie, aby realizować swoje plany.



Margaery dostała maila?

Jeśli wsłuchasz się dobrze, w jednym z odcinków trzeciego sezonu usłyszysz dźwięk przychodzącej wiadomości e-mail. Chodzi o scenę, w której Margaery rozdaje zabawki sierotom z Fleas Bottom.



Ładowarka Stanisa Baratheona

Scena śmierci Stanisa Baratheona była wielkim wstrząsem dla fanów. Kiedy Stannis siedział umierający, opierając się o drzewo, spod jego nogi wystawał przedmiot przypominający... ładowarkę do laptopa. Fani spekulują, że mógł być to też kabel do pompy, która wylewała sztuczną krew na jego ciało.



Włosy Robba i Jona

W pierwszym odcinku "Gry o Tron" zarówno Robb jak i Jon mają obcinane włosy i brody tuż przed przybyciem króla Roberta. Później jednak, gdy trafiają na szczenięta wilkorów, ich włosy i brody cudownie powracają.



Khal Drogo i szybko topiące się złoto

Chodzi o scenę, gdy pijany Viserys przychodzi na ucztę do namiotu Khala Drogo i grożąc bronią zebranym, domaga się wypełnienia obietnicy, jaką złożył Khal poślubiając jego siostrę. Ten zgadza się dać mu koronę i wylewa mu na głowę roztopione złoto, tym samym uśmiercając go bez rozlewu krwi. Problem w tym, że roztopienie się złota, zajęłoby w rzeczywistości znacznie więcej czasu i wymagałoby znacznie wyższej temperatury.

