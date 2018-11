Pilot był zbyt nieśmiały, by poprosić aktorkę o zdjęcie. Olivia Munn odpowiedziała

W mediach społecznościowych pojawiły się zrzuty ekranu przedstawiające rozmowę, którą podczas lotu odbywał pilot samolotu Adam Liston z żoną Mandi. Pilot napisał do żony, że na pokładzie jego samolotu pojawiła się aktorka Olivia Munn. Żona mężczyzny poprosiła go o to, by zrobił sobie zdjęcie z gwiazdą. Pilot był na tyle zestresowany zaistniałą sytuacją, że nie był w stanie tego zrobić. Pytał w wiadomościach wysyłanych do żony „co ma powiedzieć”. Ona podpowiadała: „Powiedz: »Cześć. Moja żona jest twoją wielką fanką«”. „Zaproś ją, żeby zobaczyła kokpit” – dodawała. „Zobaczymy, co uda się zrobić” – odpisał pilot.

Rozmowę opublikowała również w mediach społecznościowych żona pilota oznaczając Olivię Munn. Aktorka odpowiedziała na Twitterze. „Zrobiłabym to zdjęcie, ale on nigdy o nie nie poprosił. Powiedz swojemu mężowi, że dziękuję za bezpieczny lot” – napisała Munn, której popularność przyniosła rola w X-Men: Apocalypse. I chociaż pilot nie ma zdjęcia z aktorką to jego żona z pewnością uwierzyła, że ta sytuacja rzeczywiście miała miejsce.

