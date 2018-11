Stanisława Celińska ma kłopoty ze zdrowiem. Musiała zrezygnować z roli

Stanisława Celińska to aktorka teatralna. Zagrała również w wielu serialach i filmach. Nie jest to jednak jedyna działalność artystyczna, z której jest znana. Wydała płyty m.in. „Atramentowa…”, „Atramentowa… Suplement”, „Świątecznie…”, „Malinowa”. Te albumy cieszyły się dużą popularnością.

Okazuje się jednak, że artystka ma poważne problemy zdrowotne. Celińska miała pojawić się w trzeciej części filmu „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”. Tak się jednak nie stanie. – Bardzo chciała zagrać, ale względy osobiste, zdrowotne nie pozwoliły jej na to. Powiedziała: „Nie mogę, bo narażam was na to, że nie udźwignę tej roli do końca". Wcześniej ustalaliśmy już terminy, a jednak mimo wszystko musiała zrezygnować – przekazała w rozmowie z „Super Expressem" Ilona Łepkowska.

Jak podaje portal rmf.fm, współpracownicy aktorki z Telewizji Polskiej również potwierdzili informację o kłopotach ze zdrowiem artystki. „Z powodu problemów zdrowotnych pani Stanisławy zdarzają się opóźnienia w realizacji zdjęć do „Barw szczęścia" – poinformowano. Mimo rezygnacji z niektórych aktorskich zadań, Stanisława Celińska wciąż gra koncerty.