10+ ciekawostek zza kulis najsłynniejszych filmów w historii

Renée Zellweger w filmie „Dziennik Bridget Jones”

Aby przygotować się do tej roli, Renée Zellweger przytyła ponad 11 kilogramów, a następnie przez miesiąc pracowała w brytyjskiej firmie wydawniczej. Przyjęła pseudonim i najwyraźniej nie została rozpoznana. Na biurku w swoim gabinecie trzymała oprawione zdjęcie ówczesnego chłopaka - Jima Carreya. Pracownicy, którzy jej nie rozpoznali, zapewne uznali to za dziwne, ale nigdy nie wspominali o tym z obawy przed zawstydzeniem.



Marlon Brando w filmie „Ojciec chrzestny”

Podczas sceny, gdy Vito Corleone wraca do domu, a jego ludzie niosą go po schodach, Marlon Brando położył ciężkie przedmioty obok siebie na łóżku, aby trudniej było go podnieść.



Edward Norton i Brad Pitt w filmie „Podziemny krąg”

Zarówno Brad Pitt jak i Edward Norton naprawdę nauczyli się do filmu procesu produkowania mydła.



Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w filmie „Titanic”

Cały film z wyjątkiem scen teraźniejszych oraz napisów otwierających i końcowych, ma całkowitą długość dwóch godzin i czterdziestu minut, czyli tyle, ile zajęło zatonięcie Titanica. Ponadto, kolizja z górą lodową podobno trwała 37 sekund, czyli tak długo, jak scena zderzenia w filmie.



Leonardo DiCaprio w filmie „Zjawa”

Do tej roli Leonardo DiCaprio postanowił zjeść surową wątrobę żubra, mimo że jest wegetarianinem. Musiał także nauczyć się strzelać z muszkietu, rozpalać ogień i mówić w dwóch językach indiańskich (Pawnee i Arikara).



Arnold Schwarzenegger w filmie „Terminator”

Pewnego popołudnia podczas przerwy w filmowaniu Arnold Schwarzenegger poszedł do restauracji w centrum L.A., aby zjeść obiad, gdy zorientował się, że wciąż jest w makijażu Terminatora - z brakującym okiem, odsłoniętą szczęką i spalonym ciałem.



Richard Gere i Julia Roberts w filmie „Pretty Woman”

Edward (Richard Gere) zatrzasnął pudełko po naszyjniku na palcach Vivian (Julia Roberts). Scena to została zaimprowizowana przez Gere'a, a reakcja Roberts (śmiech) była całkowicie naturalna. Filmowcom na tyle się to spodobało, że postanowili zostawić tę scenę w filmie.



Sean Bean w filmie „Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia”

Obsada często musiała latać helikopterem w odległe miejsca w celu kręcenia scen. Sean Bean (Boromir) boi się latać i robił to tylko wtedy, gdy było to absolutnie konieczne. Kiedy kręcili sceny w ośnieżonych górach, spędzał dwie godziny każdego ranka, wspinając się od podstawy góry, aż do miejsca w pobliżu jej wierzchołka.



Heath Ledger w filmie „Mroczny Rycerz”

Przygotowując się do roli Jokera, Heath Ledger ukrył się w pokoju motelowym na około sześć tygodni. Podczas tego przedłużonego pobytu w odosobnieniu, Ledger głęboko zagłębił się w psychologię postaci. Poświęcił się rozwijaniu wszystkich tików Jokera, a mianowicie głosu i sadystycznie brzmiącego śmiechu.



Kate Winslet w filmie „Titanic”

Kate Winslet po tym, jak dowiedziała się, że będzie musiała pokazać się nago w scenie z Leonardo DiCaprio, sama zdecydowała się przełamać lody i kiedy spotkali się po raz pierwszy pokazała mu swoje piersi.



Tom Hanks w filmie „Forrest Gump”

Tom Hanks nie otrzymał z góry ustanowionego honorarium za udział w filmie. Zamiast tego wziął tantiemy, które w sumie wyniosły 40 milionów dolarów.



Leonardo DiCaprio w filmie „Django”

W scenie kiedy Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) uderza swoją dłonią w stół, aktor niechcący zmiażdżył szklankę i zaczął krwawić. Zignorował to, pozostał w roli i kontynuował scenę. Quentin Tarantino był pod takim wrażeniem, że użył tego ujęcia w ostatecznej wersji filmu.



Matthew McConaughey i Jared Leto w filmie „Witaj w klubie"

Budżet filmu był tak mały, że na makijaż przeznaczono tylko 250 dolarów. Mimo to, twórcy filmu otrzymali Oscara w kategorii charakteryzacja i fryzury w 2014 roku.