Zmarł aktor i reżyser Zbigniew Korpolewski. Miał 84 lata

Informację o śmierci podaje portal TVP Info, powołując się na informację od córki artysty.

Zbigniew Korpolewski urodził się 5 września 1934 roku w Tczewie. Prowadził między innymi koncerty The Rolling Stones i The Animals. Jego życiową partnerką była Irena Santor. Występował wraz z nią, Jerzym Połomski i Ireną Kwiatkowską m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Australii czy Kanadzie. Występował w Telewizji Polskiej w autorskim programie satyrycznym „Loża” u boku Tadeusza Rossa. Zanim przeszedł na emeryturę był dyrektorem w stołecznym Teatrze „Syrena” . Tworzył teksty satyryczne dla Hanki Bielickiej i do kabaretów „Dudek” czy „Egida” .