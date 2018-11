HBO przedstawiło ramówkę na grudzień. W niej kilka nowych seriali

Długie zimowe wieczory sprzyjają oglądaniu seriali. Widzowie, którzy mają wykupione usługi HBO, będą mogli spędzić ten czas na oglądaniu premierowych produkcji. Nie zabraknie wśród nich kilku intrygujących tytułów.

Ratunku, zmniejszyłem rodziców!

Akcja niemieckiej produkcji toczy się w szkole nawiedzonej przez ducha. Zjawą jest była dyrektorka, która zmniejszyła nauczycieli i rodziców głównego bohatera. Tylko on oraz jego przyjaciele mogą uratować szkołę. Premiera już 1 grudnia.



Powiedz jej imię: Życie i śmierć Sandry Bland

Pełnometrażowy film dokumentalny, przedstawiający historię Sandry Bland. Kobieta w 2015 roku została zatrzymana przez policję. Trzy dni później znaleziono ją martwą w celi. Funkcjonariusze twierdzili, że doszło do samobójstwa, ale wokół sprawy narosło wiele kontrowersji i teorii. Premiera 4 grudnia.



Axios

Coś dla fanów seriali dokumentalnych. Każdy odcinek to rozmowa ze specjalistami pracującymi w Axios, czyli firmie działającej w branży nowych mediów. Twórcy pokażą wielkie wydarzenia ze świata biznesu, polityki i technologii. Premiera sezonu 6 grudnia.



Stacja Berlin 3

W trzecim sezonie serialu szpiegowskiego poznamy kulisy pracy tajnych agentów. Fabuła opiera się o powiązania w świecie wielkiej polityki. Premiera nowej serii już 3 grudnia.



Strażniczki Kadabry

Drugi sezon serialu, którego akcja przedstawia przygody "dobrych" czarownic. Głównymi bohaterkami staną się siostry bliźniaczki, które będą musiały ochronić świat przed siłami zła. Premiera 10 grudnia.



Ozn@czone 3

W trzecim sezonie "Ozn@czonych" nastolatki, które są prześladowane przez internautę, łączą siły w sojuszu. Nie zabraknie pełnych napięcia scen oraz nawiązań do współczesnych problemów, takich jak nękanie w sieci. Premiera 7 grudnia.



Folklor

Produkcja oparta na kilku historiach pochodzących z różnych państw i opartych na lokalnych wierzeniach. W kolejnych odcinkach nie zabraknie nadprzyrodzonych postaci i okultystycznych praktyk. Premiera serialu już 1 grudnia.



Miss Sherlock

Historia lekarki oraz konsultantki wspierającej policję, które będą rozwiązywały serię zagadek. Akcja produkcji inspirowanej powieścią autorstwa Sir Arthura Conana Doyle'a toczy się w Tokio. Premiera nastąpi 1 grudnia, a każdy odcinek będzie trwał po 45 minut.