Rihanna i Donald Glover gwiazdami filmu. Reżyserem Murai od „This is America”

Podczas festiwalu Pharos w Nowej Zelandii po raz pierwszy wyświetlono teaser ukrywanego dotąd w tajemnicy filmu „Guava Island”. Co wiemy o tym projekcie? Główne role należeć będą do muzyków: Rihanny (Robyn Rihanna Fenty) i Donalda Glovera, który tworzy pod pseudonimem Childish Gambino. Obok nich zagrają też Letitia Wright z „Czarnej Pantery” oraz Nonso Anozie z „Gry o Tron”. Spore zainteresowanie budzi też nazwisko reżysera. To Hiro Murai, który wspólnie z Gloverem stworzył już teledyski do „Sober” oraz głośnego „This is America”.

Premiera filmu planowana jest na 2019 rok. Wiemy jedynie, że jego akcja rozgrywa się na Kubie. Ze względu na postaci Rihanny i Gambino możemy się też domyślać, że w „Guava Island” dużą rolę będzie odgrywać muzyka. Trzeba jednak mieć w pamięci, że nie jest to projekt aktorskich amatorów. Rihanna wystąpiła już w kilku filmach, m.in. „Ocean's 8”, „Valerian i Miasto Tysiąca Planet” czy „Battleship: Bitwa o Ziemię”.

Jeszcze pokaźniej przedstawia się filmowy dorobek Donalda Glovera. Aktor i muzyk był już nagradzany za serial „Atlanta”. Grał także w superprodukcji „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie” oraz filmach takich jak „Marsjanin”, „Magic Mike XXL” oraz „Spider-Man: Homecoming”.

