Brigitte Nielsen pochwaliła się córeczką. „Bez ciebie to nie raj”

„Bez ciebie to nie raj” – napisała Brigitte Nielsen na Instagramie. Do wpisu dołączyła zdjęcie ze swoją córką Fridą, wykonane wśród bajecznych krajobrazów na Sardynii. Jakiś czas temu w rozmowie z „Entertainment Tonight” 55-letnia aktorka przyznała, że narodziny najmłodszego dziecka „dosłownie były cudem”. – Czekaliśmy na naszą małą dziewczynkę 10 lat. Chciałabym powiedzieć wszystkim kobietom na świecie, by nigdy się nie poddawały, ponieważ życie jest niesamowite – przyznała gwiazda. – Niektórzy wygrywają na loterii. Ja z kolei dostałam moją małą córeczkę – dodała.

„Nigdy nie byliśmy bardziej zakochani”

Ojcem dziecka jest mąż Nielsen, Mattia Dessi. Frida przyszła na świat w czerwcu w Los Angeles. Krótko po porodzie w rozmowie z magazynem „People” rodzice przyznali, że są bardzo szczęśliwi. – Nasza piękna córka od teraz będzie częścią naszego życia. To była długa droga, ale warto było czekać. Nigdy nie byliśmy bardziej zakochani – zapewnili.

Brigitte Nielsen w wieku 16 lat wyjechała z Danii do Włoch, gdzie pracowała z takimi projektantami jak Giorgio Armani, Gianni Versace i Gianfranco Ferre. W 1984 roku wystąpiła w filmie „Czerwona Sonja” u boku Arnolda Schwarzeneggera. W 1985 roku wyszła za mąż za Sylvestra Stallonea. Później pojawiła się m.in. w teledysku do przeboju Michaela Jacksona „Liberian Girl” (1989) oraz zespołu Korn do piosenki „Make Me Bad” (2000) jako lekarka.