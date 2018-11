Zakończenie 6 sezonu „House of Cards”. Jak zginął Frank Underwood?

Przez pierwsze kilka sezonów to Frank Underwood był wiodącą postacią w serialu. Polityk grany przez Kevina Spacey'a zyskał sympatię widzów na całym świecie. Po skandalu seksualnym z udziałem aktora, twórcy stanęli przed trudną decyzją. Choć początkowo spekulowano, że nie zdecydują się na kontynuację serialu, to pod naciskiem Robin Wright zdecydowali się na nakręcenie ostatniej serii. Determinacja aktorki grającej Claire Underwood nie dziwi, ponieważ to właśnie jej postać będzie wiodła prym w szóstym sezonie.

Claire Underwood zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, a jej współpracownicy nie zawsze okazują jej szacunek. Inteligentna i wyrachowana polityk rządzi jednak jednym z najpotężniejszych mocarstw na świecie i niejednokrotnie będzie miała okazję udowodnić swoją wartość. Twórcy wykorzystali przy tym kilka bieżących wątków, w tym wojnę w Syrii oraz politykę Rosjan.

6 sezon „House of Cards” – zakończenie

Okazuje się, że to Doug Stamper zabił Franka Underwooda. Zrobił to po tym, gdy dowiedział się, że ten zamierza zamordować swoją żonę. – Nie mogłem pozwolić mu zniszczyć wszystkiego, co zbudowaliśmy – powiedział. Po czym zwrócił się do Claire prosząc, by przyznała, że to Frank ją ukształtował. Kiedy kobieta odmawia, mężczyzna przykłada jej nóż do szyi. Sytuacja się odwraca i to Claire zabija Douga. Morduje go z zimną krwią. – Nigdy więcej bólu – mówi, gdy Doug się wykrwawia.

Jak podaje independent.co.uk, w przeciwieństwie do poprzednich pięciu sezonów, szósty spotkał się z krytycznym odbiorem. Jego finał zaś ma przejść do historii jako jeden z najbardziej rozczarowujących.

