Kit Harington zdradził Rose Leslie? Aktor „Gry o tron” wydał oświadczenie

Kit Harington wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył pojawiającym się zarzutom. Nie przyznaje się do tego, że zdradzał żonę z rosyjską modelką i aktorką, która wystąpiła w serialu Doma-2. Sprawę aktora komplikuje jednak fakt, że Vlasowa twierdzi, że posiada nagie zdjęcia Haringtona. Opublikowała je w internecie. Ich autentyczność została jednak podważona. – Zarzuty są całkowicie fałszywe – stwierdził Harington w oświadczeniu. Co więcej, dodał, że nigdy nie był w Luksemburgu, gdzie rzekomo miało dojść do spotkania między nim i Vlasovą. Aktor utrzymuje także, że „nigdy nie spotkał rosyjskiej modelki”.

Kit Harington i Rose Leslie

Kit Harington i Rose Leslie spotkali się na planie „Gry o tron”. W tym popularnym na całym świecie serialu wcielali się w role – Jona Snow i Ygritte. W 2016 roku po wielu spekulacjach pojawiających się w przestrzeni medialnej, para poinformowała o łączącej ich relacji. Harington i Lesie od 2018 roku są małżeństwem. W jednym z wywiadów aktor opowiedział o tym, w jaki sposób się w sobie zakochali. – Jeśli coś cię do kogoś przyciąga, a jednocześnie grasz parę w serialu, wtedy bardzo łatwo się zakochać – powiedział.

