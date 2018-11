Nie żyje matka Oprah Winfrey. Vernita Lee miała 83 lata

Jedna z najbardziej popularnych amerykańskich prezenterek telewizyjnych – Oprah Winfrey – przeżyła rodzinną tragedię. W Święto Dziękczynienia zmarła jej matka. W wydanym w poniedziałek oświadczeniu poinformowano, że „Vernita Lee zmarła w swoim domu w Milwaukee 22 listopada 2018 roku”. Przekazano opinii publicznej także informację, że odbył się „prywatny pogrzeb”. Nie ujawniono więcej szczegółów.

Vernita Lee była nastolatką, kiedy urodziła Winfrey w 1954 roku. Przeprowadziły się do Milwaukee, kiedy Winfrey miała 6 lat. Prezenterka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do swojej trudnej rodzinnej sytuacji. „Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i kondolencje po śmierci mojej matki Vernity Lee. Wielki komfort daje naszej rodzinie to, że mamy świadomość, że dobrze przeżyła życie” – napisała.

Czytaj także:

Zmarł aktor i reżyser Zbigniew Korpolewski. Miał 84 lata